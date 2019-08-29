Пошлятину смотреть не хочется. Адвокат оценил поступок Киркорова на «Новой волне»
Президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал НСН скандал с певцом на фестивале в Сочи.
Организаторы «Новой волны» прокомментировали скандал с участием Филиппа Киркорова. Как заявил генеральный директор фестиваля в Сочи Александр Румянцев, певец на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление, передает РИА Новости. Накануне на фестивале состоялась премьера песни Киркорова «Лунный гость». Очевидцы сняли фрагменты репетиции артиста, где он закатил скандал с использованием нецензурной лексики. Как пояснил Румянцева, случилось это перед концертом из-за задержек в работе технических служб. По его словам, организаторы относятся с пониманием к проявлениям эмоций артистов. «Главное - результат. Результат был хороший», - заметил Румянцев.
Президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов оценил в эфире НСН возможные последствия такого поведения для Филиппа Киркорова с юридической точки зрения.
«Здесь нужно понять конкретно, что был за разговор – просто матом или персонально матом. Это может быть диффамация, оскорбление, нецензурное выражение, хулиганство. Очень много зависит от конкретики, что было сказано. Потому что, если он просто выругался матом, ну - некультурный парень нецивилизованно себя вёл.
«Некультурный парень нецивилизованно себя вёл»
Если же он кого-то назвал конкретными словами, то этот человек имеет право уже обратиться в правоохранительные органы – либо в порядке уголовного судопроизводства, либо гражданского», - отметил собеседник НСН.
По словам адвоката, если ругательство относится к организаторам фестиваля, это уже другая история.
«В таком случае высказывание затрагивает юридическое лицо, деловую репутацию, это уже отдельный иск о взыскании вреда. Понятно, что фестиваль - коммерческое предприятие и, если известное публичное лицо позволяет себе оскорбление, то это приводит к определённым последствиям. Например, люди перестают покупать билеты - понятно, что смотреть пошлятину никому не хочется.
«Смотреть пошлятину никому не хочется»
В результате, падает рентабельность, эффективность. Это упущенная выгода, которую, в том числе, есть возможность взыскать. Всё равно, в основе своей делается расклад по произнесённым словам, проводится лингвистическая экспертиза – уже вне зависимости от того, был мат или нет.
Дело в том, что, даже, если кого-то назвали «вором» или «мошенником», а нет приговора, вступившего в законную силу, этого делать тоже нельзя, это тоже факт правонарушения.
Поэтому важно с позиции лингвистики рассмотреть: как сказал, кому, кого имел в виду, какие слова употребил», - пояснил Игорь Трунов.
Скандал РИА Новости прокомментировала также пресс-служба Филиппа Киркорова. Как отметила представитель певца, подготовка к премьере песни шла несколько месяцев с международной командой, поэтому важна была каждая деталь в номере. Между тем, во время репетиции технические службы ушли на обед и не выполнили необходимые требования, поэтому и попали под горячую руку.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проходит в 18 раз. Среди исполнителей не только российские звезды, но и зарубежные.
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