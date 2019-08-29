Пошлятину смотреть не хочется. Адвокат оценил поступок Киркорова на «Новой волне»

Организаторы «Новой волны» прокомментировали скандал с участием Филиппа Киркорова. Как заявил генеральный директор фестиваля в Сочи Александр Румянцев, певец на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление, передает РИА Новости. Накануне на фестивале состоялась премьера песни Киркорова «Лунный гость». Очевидцы сняли фрагменты репетиции артиста, где он закатил скандал с использованием нецензурной лексики. Как пояснил Румянцева, случилось это перед концертом из-за задержек в работе технических служб. По его словам, организаторы относятся с пониманием к проявлениям эмоций артистов. «Главное - результат. Результат был хороший», - заметил Румянцев.

Президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов оценил в эфире НСН возможные последствия такого поведения для Филиппа Киркорова с юридической точки зрения.

«Здесь нужно понять конкретно, что был за разговор – просто матом или персонально матом. Это может быть диффамация, оскорбление, нецензурное выражение, хулиганство. Очень много зависит от конкретики, что было сказано. Потому что, если он просто выругался матом, ну - некультурный парень нецивилизованно себя вёл.