Нашествие - 2019

Лидер группы «НАИВ» рассказал, когда бросит пить

21 июля20:46

Чача признался, что не любит проводить концерты «насухую».

Забавный вопрос прозвучал в пресс-центре НСН, где с журналистами общался лидер группы «НАИВ» Александр «Чача» Иванов. У музыканта спросили, когда он «бросит пить».

«Да я, можно сказать, не особенно так сказать пью. Я просто не люблю, когда концерты совсем насухую проходят. А пить… посмотрим, главное не зарекаться, брать какие-то обязательства. Мы посмотрим по динамике. Возможно, этому и не суждено случиться», - сказал он.

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Группа «НАИВ» была образована в 1988 году, в «Нашествии» коллектив впервые отыграл в 2000-м году. В 2019 году это будет 12-е по счету выступление группы на крупнейшем музыкальном фестивале страны.

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