Лидер группы «НАИВ» рассказал, когда бросит пить

Забавный вопрос прозвучал в пресс-центре НСН, где с журналистами общался лидер группы «НАИВ» Александр «Чача» Иванов. У музыканта спросили, когда он «бросит пить».

«Да я, можно сказать, не особенно так сказать пью. Я просто не люблю, когда концерты совсем насухую проходят. А пить… посмотрим, главное не зарекаться, брать какие-то обязательства. Мы посмотрим по динамике. Возможно, этому и не суждено случиться», - сказал он.