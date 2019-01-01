Нашествие - 2019

Лидер «ЧиЖ & Co» на «Нашествии» сенсационно объявил о новом альбоме

21 июля17:53

В пресс-центре НСН Сергей Чиграков заявил, что хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

В жизни лидера группы «ЧиЖ & Co» Сергея Чигракова всего четыре дня назад произошло радостное событие – у музыканта родилась внучка. Тем не менее он нашел время приехать на юбилейное «Нашествие» и ответить на вопросы в пресс-центре НСН. Более того, здесь он сделал сенсационное заявление.

«Максимум через год выйдет новая пластинка группы «ЧиЖ & Co». Я молчал и держался, я хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 20 лет ничего не писать – это красота», - заявил Чиграков.

Ольга Кормухина: В семье, как в хоре – нужно слышать партнера

На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Сергей ЧиграковНашествие - 2019