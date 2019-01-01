Лидер «ЧиЖ & Co» на «Нашествии» сенсационно объявил о новом альбоме
В пресс-центре НСН Сергей Чиграков заявил, что хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
В жизни лидера группы «ЧиЖ & Co» Сергея Чигракова всего четыре дня назад произошло радостное событие – у музыканта родилась внучка. Тем не менее он нашел время приехать на юбилейное «Нашествие» и ответить на вопросы в пресс-центре НСН. Более того, здесь он сделал сенсационное заявление.
«Максимум через год выйдет новая пластинка группы «ЧиЖ & Co». Я молчал и держался, я хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 20 лет ничего не писать – это красота», - заявил Чиграков.
На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».
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