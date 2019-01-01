Лидер «ЧиЖ & Co» на «Нашествии» сенсационно объявил о новом альбоме

В жизни лидера группы «ЧиЖ & Co» Сергея Чигракова всего четыре дня назад произошло радостное событие – у музыканта родилась внучка. Тем не менее он нашел время приехать на юбилейное «Нашествие» и ответить на вопросы в пресс-центре НСН. Более того, здесь он сделал сенсационное заявление.

«Максимум через год выйдет новая пластинка группы «ЧиЖ & Co». Я молчал и держался, я хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 20 лет ничего не писать – это красота», - заявил Чиграков.