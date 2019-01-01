Ольга Кормухина: В семье, как в хоре – нужно слышать партнера

Пресс-конференция Ольги Кормухиной и Алексея Белова состоялась в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ». В 2019 году их семье исполняется 20 лет - в 1999 году они поженились. Ольга Кормухина посоветовала поклонникам учиться слушать своего партнера для достижения гармонии в отношениях.

«Секрет семейной жизни – это так же просто, как научиться петь в хоре. Нужно слышать партнера и не проваливаться, когда нужно ваше плечо. Иногда и мужчине бывает плохо и больно, случаются депрессии, и вы в этот момент должны быть тем маленьким раем, куда захочет убежать от всего ваша вторая половина. А фестивалю, которому так же, как и нашей семье, 20 лет, желаем любить свою публику, лелеять, так же как мы друг друга. И побольше юных слушателей», - добавила она.

Творческая карьера их берёт начало из конца 70-х - начала 80-х. В 2019 году Ольга Кормухина готовит большой сольный концерт, посвящённый 30-летию её творческой деятельности.

