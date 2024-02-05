Легендарная повязка Джими Хендрикса выставлена на аукцион за 13,5 тысячи долларов

Эксперты полагают, что стоимость повязки может вырасти с 13,5 тысячи до 40 тысяч долларов.

Отмечается, что именно в этой повязке Хендрикс появлялся на семи своих концертах, в том числе — в клубе Филмор Ист в Нью-Йорке. Это выступление считается культовым в истории рок-музыки. Именно благодаря ему в 2023 году журнал Rolling Stone нарек Хендрикса лучшим гитаристом всех времен.

Ранее программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Хендриксу удалось создать свой стиль, свою манеру игры на инструменте, он стал основоположником и классиком.

