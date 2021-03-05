«Кто такой Бутусов?» Певицу Анет Сай уличили в плагиате
Певица лейбла Blackstar Анет Сай выпустила отрывок нового трека, строки которого полностью совпадают с припевом песни рок-группы «Магнитная аномалия».
Премьера трека певицы Анет Сай неожиданно обернулась грандиозным скандалом. Текст выложенного в сеть отрывка полностью совпал с текстом припева песни «Танцы» группы «Магнитная Аномалия». Лидер коллектива Антон Вартанов признался НСН, что «такой наглости» не ожидал.
«Без предупреждения, без разрешения кто-то, видимо, какие-то очень популярные артисты, взяли и спели песню! Самое интересное, что эту песню поет Бутусов!», - рассказал Вартанов, пояснив, что в 2008 году на его трек «Танцы» Вячеслав Бутусов сделал собственную кавер-версию.
По словам музыканта, Анет Сай продолжает утверждать, что ее текст - авторский, а на упоминание имени Вячеслава Бутусова она переспросила: «А кто такой Бутусов?»
За ответом на этот вопрос редакция НСН обратилась к самому лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову, но Заслуженный артист России посчитал ниже своего достоинства комментировать слова Анет Сай.
О том, как будет развиваться скандал вокруг плагиата лейбла Blackstar, НСН расскажет дополнительно...
Кстати, сегодня в Петербурге в Галерейном флигеле Шереметевского дворца открылась выставка, посвященная 40-летию Ленинградского рок-клуба. В дар музею Вячеслав Бутусов передал свою гитару, которую можно услышать в песне и клипе группы Nautilus Pompilius «На берегу безымянной реки».
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