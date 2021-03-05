«Кто такой Бутусов?» Певицу Анет Сай уличили в плагиате

По словам музыканта, Анет Сай продолжает утверждать, что ее текст - авторский, а на упоминание имени Вячеслава Бутусова она переспросила: «А кто такой Бутусов?»

За ответом на этот вопрос редакция НСН обратилась к самому лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову, но Заслуженный артист России посчитал ниже своего достоинства комментировать слова Анет Сай.

О том, как будет развиваться скандал вокруг плагиата лейбла Blackstar, НСН расскажет дополнительно...

Кстати, сегодня в Петербурге в Галерейном флигеле Шереметевского дворца открылась выставка, посвященная 40-летию Ленинградского рок-клуба. В дар музею Вячеслав Бутусов передал свою гитару, которую можно услышать в песне и клипе группы Nautilus Pompilius «На берегу безымянной реки».

