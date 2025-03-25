Крутой заявил, что Гагарина могла бы представлять Россию на «Интервидении»

Продюсер и композитор Игорь Крутой выразил мнение, что Россию на международном песенном музыкальном конкурсе «Интервидение» могла бы представить певица Полина Гагарина.

Шаман или участники «Родников»: Кто представит РФ на «Интервидении»

Конкурс «Интервидение» в 2025 году пройдет в Москве и Подмосковье. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказывал, что свое участие в конкурсе подтвердили уже более 20 стран.

«Кого я вижу от России? Это субъективно, но я вижу Полину Гагарину. Она знает несколько языков, она талантливая, красивая и настоящий профессионал», - сказал Крутой в беседе с ТАСС.

По словам Крутого, при проведении конкурса многое будет зависеть от отношений местных телерадиокомпаний, насколько те будут поднимать «Интервидение» в глазах зрителей.

Ранее СМИ сообщали, что певец, заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) может представить Россию на «Интервидении», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:КонкурсМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры