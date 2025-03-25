Крутой заявил, что Гагарина могла бы представлять Россию на «Интервидении»
Продюсер и композитор Игорь Крутой выразил мнение, что Россию на международном песенном музыкальном конкурсе «Интервидение» могла бы представить певица Полина Гагарина.
Конкурс «Интервидение» в 2025 году пройдет в Москве и Подмосковье. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказывал, что свое участие в конкурсе подтвердили уже более 20 стран.
«Кого я вижу от России? Это субъективно, но я вижу Полину Гагарину. Она знает несколько языков, она талантливая, красивая и настоящий профессионал», - сказал Крутой в беседе с ТАСС.
По словам Крутого, при проведении конкурса многое будет зависеть от отношений местных телерадиокомпаний, насколько те будут поднимать «Интервидение» в глазах зрителей.
Ранее СМИ сообщали, что певец, заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) может представить Россию на «Интервидении», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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