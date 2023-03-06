«Голограммы и ноу-хау!»: «Пикник» представит в Петербурге грандиозное шоу
Концерт 7 марта не будет связан с Женским днем, сказал в эфире НСН Шклярский, при этом он станет предвестником «большой бури», пообещал Корчемный.
Лидеры группы «Пикник» Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный в интервью НСН рассказали, что представят 7 марта на концерте в Санкт-Петербурге новое лазерное шоу.
Всероссийский тур «Пикника», приуроченный к выходу альбома «Веселый и злой», начался в середине сентября. В начале весны, помимо концерта в Петербурге 7 марта, группа выступит в ряде городов центральной России и в Москве (24 и 25 марта).
«Этот концерт – предвестник большой бури. Мы на большой площадке, в дворце спорта "Юбилейный" опробуем ноу-хау: у нас будут голограммы, трехмерная реальность, искусственный интеллект, две сцены. Это будет грандиозное громкое лазерное светопредставление. Слышали в детстве фразу лазерное шоу? Вот это будет у нас гвоздем программы. Кроме того, театр начинается с вешалки: даже пространство, где нет концерта будет заполнено специальными аниматорами, которые будут развлекать людей и провоцировать на добрые поступки», - сказал Корчемный.
Со своей стороны, Шклярский отметил, что предстоящее выступление не связано с 8 марта.
«Это не связано с Женским днем. У нас это традиционно, мы сделали когда-то давно концерт 7 марта, именно в предпраздничный день, когда у людей весеннее настроение. Нам нужно это настроение не испортить, как минимум, поднять или сохранить», - отметил музыкант.
По его словам, «яркие истории» во время гастролей, обычно связаны с какими-то ЧП.
«Все яркие, запоминающиеся истории, считается, что уже потом можно о них говорить. Когда ты попадаешь в эту яркую историю, она, как правило, негативная. Допустим, человек, который извергал огонь и сам горел, условно говоря, сбивая во время концерта на себе пламя. Для зрителей это было интересно, но для него оставило какие-то шрамы. Или когда что-то падает, слава Богу никого не прибило, но это из разряда "смешные, запоминающиеся истории"», - заключил собеседник НСН.
Ранее лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова рассказала НСН, где в Санкт-Петербурге находится «точка притяжения» для творческих людей.
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