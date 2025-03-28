Лолита: После турецких сериалов повышается рождаемость
28 марта 202511:37
Поддержать турецкие сериалы на российском телевидении решила певица Лолита Милявская.
«Они повышают рождаемость в стране», - написала певица в своем Telegram-канале.
Милявская в шутку предположила, что многие россиянки закрывают глаза и представляют себе турецких актеров вместо своих мужей.
«Ну, вы попробуйте так. Вот страшненькая баба с вами, а вы закрываете глаза, а там Анджелина Джоли», - предложила она мужчинам.
Ранее «Ветераны России» призвали запретить в РФ турецкие сериалы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru