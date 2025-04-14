Концерт «Сплин» в Нижнем Новгороде окончательно отменили
В Нижнем Новгороде отменили отложенный на три года концерт рок-группы «Сплин», об этом сообщили на портале по продаже билетов «Кассир.ру».
Это выступление должно было состоятся еще в 2022, но его с тех пор время постоянно переносили. Последний раз организаторы обещали концерт 11 апреля 2025 года. Они заявляли, что билеты действительны и все состоится. Группа приготовила для местных любителей музыки программу под названием «The Best», но теперь мероприятие окончательно отменено.
При этом вероятность проведения концерта была крайне маленькой: у коллектива запланировано европейское турне. За неделю с 14 по 20 апреля музыканты должны выступить в Польше, Дании и Швеции.
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