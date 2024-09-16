Канье Уэст выступил в Китае

Власти Китая одобрили проведение концерта Уэста, о котором сообщили всего за несколько дней до его проведения. Свыше 42 тысяч билетов были распроданы за минуты. Уэст посетил Китай впервые за 16 лет.



Рэпер должен был выступить на Тайване, но в августе организаторы объявили об отмене из‑за «непредвиденных обстоятельств». Неясно, связаны ли эти обстоятельства с выданным разрешением на выступление в Китае.



Власти Китая зачастую требуют от иностранных артистов предоставить треклисты и тексты песен, прежде чем разрешить выступление или отказать в нем, отмечает The Guardian. При правлении Си Цзиньпина появление зарубежных талантов и контента стало редкостью: менее 40 иностранных фильмов в год получают одобрение, за последние годы всего несколько исполнителей, включая Coldplay, Билли Айлиш и Тейлор Свифт, сумели выступить в КНР.

В июле сообщалось, что американский рэпер запросил за выступление в Москве пять миллионов долларов. Уточнялось даже, что организаторы выбрали местом проведения концерта «Лужники», а самому Канье больше понравилась «ВТБ Арена». Плановой датой выступления называлось 7 сентября. Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в интервью НСН тогда рассказал, что зарубежные артисты сегодня боятся выступать в России, которая находится под санкциями, поэтому концерт Канье Уэста в Москве маловероятен. Но гонорар в пять миллионов долларов он назвал адекватным.

