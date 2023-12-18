Канье Уэст снова перенес релиз нового альбома

Выход совместного альбома рэпера Канье Уэста и музыканта Ty Dolla $ign в очередной раз перенесли. Как пишет XXL Magazine, пластинка «Vultures», которая должна была увидеть свет 15 декабря, появится на две недели позже.

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Согласно свежей информации, новый альбом Уэста выйдет аккурат под Новый год - 31 декабря. В честь этого события будет организована специальная вечеринка с презентацией альбома, которую проведут в Саудовской Аравии.

По данным ряда СМИ, задержка связана с песней «New Body», где спела Ники Минаж. Она, якобы, не разрешила использовать свой куплет. Также сообщается о отсутствии договорённости с Backstreet Boys, так Уэст использовал сэмпл из их хита «Everybody».

Изначально планировалось выпустить «Vultures» 3 ноября, однако позже релиз перенесли на 15 декабря.

Ранее Создатели мультсериала «Смешарики» и лейбл Riki Music выпустили совместный альбом «Мысли», в основе которого - цитаты персонажей проекта под музыкальное сопровождение в стиле эмбиент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Канье Уэст / соцсети
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