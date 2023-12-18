Канье Уэст снова перенес релиз нового альбома
Выход совместного альбома рэпера Канье Уэста и музыканта Ty Dolla $ign в очередной раз перенесли. Как пишет XXL Magazine, пластинка «Vultures», которая должна была увидеть свет 15 декабря, появится на две недели позже.
Согласно свежей информации, новый альбом Уэста выйдет аккурат под Новый год - 31 декабря. В честь этого события будет организована специальная вечеринка с презентацией альбома, которую проведут в Саудовской Аравии.
По данным ряда СМИ, задержка связана с песней «New Body», где спела Ники Минаж. Она, якобы, не разрешила использовать свой куплет. Также сообщается о отсутствии договорённости с Backstreet Boys, так Уэст использовал сэмпл из их хита «Everybody».
Изначально планировалось выпустить «Vultures» 3 ноября, однако позже релиз перенесли на 15 декабря.
Ранее Создатели мультсериала «Смешарики» и лейбл Riki Music выпустили совместный альбом «Мысли», в основе которого - цитаты персонажей проекта под музыкальное сопровождение в стиле эмбиент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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