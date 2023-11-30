Макаревич запретил поддерживающим СВО россиянам скачивать свой новый альбом

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) в интервью RTVi заявил, что запрещает поддерживающим спецоперацию жителям России и Белоруссии скачивать его новый альбом.

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По его словам, он разочаровался в россиянах, которые «повелись на пропаганду», и ему не хочется звучать для тех, кто поддерживает действия России.

«Я так захотел... Те, кто не поддерживает, найдут способ послушать», — заключил музыкант.

Ранее Макаревич заявил, что он не интересуется новостями, связанными с Россией, так как той страны, которую он «очень любил», сегодня нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:РоссиянеРоссияСпецоперацияНовый АльбомАндрей Макаревич

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