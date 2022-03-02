Канье Уэст разрушил свой новый дом

В сети появились фотографии, на которых видно, что в доме демонтированы панорамные окна и бетонная крыша. При этом первые два этажа здания прикрыты черной тканью, а на входе висит табличка «Запретная зона. Вход только для персонала».

По данным источника, в течение нескольких дней в особняке не было рабочих, а сам участок был огражден конусами и красной лентой.

Ранее в январе 2022 года Канье Уэст избил фаната в центре Лос-Анджелеса.