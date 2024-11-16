Группа «Тайм-Аут» устроила уникальный акустический квартирник в Курске

Музыканты первыми из звезд поддержали проект «Народная история «Непокоренный Курск». Проект создан правительством Курской области и АНО «Центр креативных индустрий «Новый город» (Московская область). Это спектакль, основанный на романе Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом», воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны, свидетельствах очевидцев вторжения ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года и на документальных записях единственного в мире военно-исторического музея, посвященного подвигам детей в период Великой Отечественной войны «Юные защитники Родины» ( город Курск).



В подготовке постановки участвуют жители приграничья, волонтеры, военные, курские и подмосковные артисты.

Лидер «Тайм-Аут» Александр Минаев сказал, что музыканты согласились на предложение поддержать курян без раздумий. Даже репетировать пришлось в поезде. На квартирнике для участников проекта сыграли известные композиции. Также состоялась предпремьера песни, над которой ещё идёт работа в студии вместе с лидером группы «Пилот» Ильей Чертом Кгабенгофом. По словам Минаева, музыканты подумают, чтобы снова приехать в Курск, где они выступили за свою бурную карьеру впервые.

Ранее лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров в интервью НСН сообщил, что на ближайшие месяцы музыканты запланировали множество выступлений, за которыми сразу последует работа над новым альбомом.

