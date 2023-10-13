Группа «Пневмослон» выпустила сразу два новых альбома
13 октября 202313:07
Эпатажная рок-группа «Пневмослон» выпустила сразу два новых альбома.
Первая пластинка носит название «Полегче», вторая — «Потяжелее». Согласно концепции, на одном альбоме представлены песни с более легкой музыкой, а на втором — с более тяжелой, отмечает «Радиоточка НСН».
Примечательно, что на обложках релизов изображены коты слушателей коллектива.
Напомним, как «Пневмослон» выступал на фестивале «Чартова дюжина» и стал «группой года».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru