Группа «Пневмослон» выпустила сразу два новых альбома

Эпатажная рок-группа «Пневмослон» выпустила сразу два новых альбома.

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Первая пластинка носит название «Полегче», вторая — «Потяжелее». Согласно концепции, на одном альбоме представлены песни с более легкой музыкой, а на втором — с более тяжелой, отмечает «Радиоточка НСН».

Примечательно, что на обложках релизов изображены коты слушателей коллектива.

Напомним, как «Пневмослон» выступал на фестивале «Чартова дюжина» и стал «группой года».

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Фото: пресс-служба группы Пневмослон
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