Группа «Пневмослон» выпустила сразу два новых альбома

Первая пластинка носит название «Полегче», вторая — «Потяжелее». Согласно концепции, на одном альбоме представлены песни с более легкой музыкой, а на втором — с более тяжелой, отмечает «Радиоточка НСН».

Примечательно, что на обложках релизов изображены коты слушателей коллектива.

Напомним, как «Пневмослон» выступал на фестивале «Чартова дюжина» и стал «группой года».

