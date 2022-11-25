Группа Little Big объявила о роспуске коллектива
Состав группы Little Big сократился до двух участников. Об этом музыканты объявили в своих соцсетях.
В сообщении говорится, что на данный момент Little Big - это основатель и фронтмен Илья Прусикин, а также его возлюбленная Софья Таюрская.
«В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — написали музыканты.
Макаров и Лиссов данное сообщение пока никак не прокомментировали.
Ранее группа Little Big отменила свой концертный тур по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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