Экс-мэр Иркутска станцевал в ответ на критику Байкала от солиста Little Big
Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов ответил на критику воды Байкале в образе солиста группы Little Big Ильи Прусикина. Экс-чиновник выложил видео, в котором чиновник в парике и приклеенных усах станцевал и спел ремикс на песню «UNO» этого коллектива на фоне озера.
В конце Кондрашов разоблачил себя, сняв парик и усы. Он попросил извинения у сибиряков, заявив, что у них «самая сладкая и чистая вода в мире». «Это была просто пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал…Я все уже собрал», – сказал он.
Ранее фронтмэн Little Big после поездки на Байкал поиронизировал над желтой водой в озере. «Это самое чистое озеро в мире. Прямо бери и пей», - заявил Прусикин. СМИ позднее сообщили, что это была пыльца, которую прибило к берегу.
Виктор Кондрашев был мэром Иркутска с 2010 по 2015 год. Сейчас он занимает кресло заместителя председателя областного правительства.
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