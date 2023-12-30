Группа «Кипелов» посвятила новый сингл Курской битве
Рок-группа «Кипелов» выпустила новую песню «Весы Судьбы» (2023), приуроченную к 80-летию Курской битвы.
Отмечается, что новый сингл войдет в одноименный мини-альбом, который выйдет в 2024 году.
Музыканты рассказали, что сведением материала занимался Майк Фрейзер — канадский саунд-продюсер, который работал с группами Metallica, AC/DC, Led Zeppelin, Mötley Crüe, Aerosmith и другими звездами рок-музыки.
Ранее гитарист и основатель группы «Эпидемия» Юрий Мелисов рассказал «Радиоточке НСН», что за счет собранных с помощью краудфандинга средств группа выпустит три винила, причем это уже не первый подобный опыт коллектива.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Кипелов» посвятила новый сингл Курской битве
- Против Сергея Шнурова и Google подан иск за пропаганду асоциального образа жизни
- Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде
- Львова-Белова: трое детей погибли, 15 пострадали при обстреле Белгорода
- Гладков: В Белгороде громко - работают ВС РФ на ту сторону
- Массовые мероприятия отменили в Белгородской области после обстрелов ВСУ
- Исследование: Алкоголь и одиночество повышают риск раннего слабоумия
- Турчак назвал обстрел Белгорода терактом
- Минобороны: 12 взрослых и два ребенка погибли при обстреле Белгорода
- Минобороны: ВСУ ударили по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru