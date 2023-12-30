Группа «Кипелов» посвятила новый сингл Курской битве

Рок-группа «Кипелов» выпустила новую песню «Весы Судьбы» (2023), приуроченную к 80-летию Курской битвы.

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Отмечается, что новый сингл войдет в одноименный мини-альбом, который выйдет в 2024 году.

Музыканты рассказали, что сведением материала занимался Майк Фрейзер — канадский саунд-продюсер, который работал с группами Metallica, AC/DC, Led Zeppelin, Mötley Crüe, Aerosmith и другими звездами рок-музыки.

Ранее гитарист и основатель группы «Эпидемия» Юрий Мелисов рассказал «Радиоточке НСН», что за счет собранных с помощью краудфандинга средств группа выпустит три винила, причем это уже не первый подобный опыт коллектива.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Патлис
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкаВалерий Кипелов

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