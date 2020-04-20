Группа «Анимация» сняла клип в условиях самоизоляции

Музыкант также признался, что из-за добросовестного соблюдения режима самоизоляции, «Анимация» не будет играть онлайн-концерт, как это делают многие другие группы.

«К моему великому сожалению, у нас не получается пока сыграть онлайн-концерт, потому что мы все абсолютно честно самоизолируемся дома, давая возможность героически работать нашим медикам, не разнося эту заразу по улицам. Поэтому, если онлайн-концерты и будут, они будут проходить исключительно в виде квартирников», – рассказывает Кулясов.

В клипе «Керосиним» все действия и занятия главного героя сопровождаются употреблением алкоголя. Лидер группы «Анимация» убежден, что так свое время сейчас проводит вся страна.

«Абсолютно точно так живет вся наша страна. Понятное дело, что следовало бы в начале клипа написать, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, но на нас это не работает. И есть коллективы и авторы, которые много больше и ярче пишут о человеческих пороках, так что никаких обвинений в пропаганде алкоголя я не боюсь», – рассказывает он.

Кроме того, Константин Кулясов уверен, что самоизоляция – это время творческих возможностей для всех музыкантов.

«Самоизоляция – удивительное время, это возможность побыть со своей семьей, это возможность уединиться в своих мыслях, это то самое уникальное время, которое я лично могу потратить на реализацию всего того, что накопилось в моей голове. Обычно, в нашей стандартной довоенной жизни, я для этого брал отпуск в два-три месяца. А сейчас сама ситуация продиктовала такой шанс. Поэтому лично для меня в нынешней самоизоляции в творческом смысле достаточно много позитива. И в творческом смысле мы из этой изоляции выйдет победителями. Другой вопрос, что будет со зрителем и его способностью ходить на концерты, но это отдельный долгий разговор», - делится музыкант.

Ранее в эфире НСН Вадим Самойлов рассказал, что на время карантина уехал к маме в Екатеринбург. А лидер группы Brainstorm Ренарс Кауперс поделился, что на самоизоляции помогал соседям мешать бетон и строить дорогу.

