Мариинский театр объявил «Месяц Вагнера»

В сообщении говорится, что акция посвящена 210-летию со дня рождения немецкого композитора Рихарда Вагнера. Для зрителей был подготовлен «объединяющий все вагнеровские события» специальный абонемент, котрй позволит сэкономить при покупке билетов не менее, чем на три события.

Уточняется, что на сценах Мариинки будут представлены знаменитая театралогия «Кольцо нибелунга», «Золото Рейна» и «Валькирия», а также «Лоэнгрин», «Тангейзер» и «Тристан и Изольда». Почти всеми спектаклями будет дирижировать Валерий Гергиев.

Главным событием июля станет премьера трехактной оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Премьерные показы пройдут 21, 22 и 30 июля.

Ранее Московский академический театр сатиры объявил, что своё юбилейный 100-й сезон откроет пьесой Михаила Булгакова «Иван Васильевич», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

