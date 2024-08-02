Элтон Джон заявил, что 34 года живет без алкоголя

Британский певец и композитор Элтон Джон в своих соцсетях заявил, что 34 года живёт без алкоголя.

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По этому поводу он опубликовал фотографию своей монеты общества анонимных алкоголиков, на которой написана фраза «Будь верен себе», а также число «34» римскими цифрами.

«34 года чистоты и трезвости. Моя жизнь никогда не была лучше», - написал певец.

В одном из интервью Элтон Джон ранее признался, что употребляя алкоголь и запрещённые вещества в какой-то момент «достиг самого дна в своей жизни», после чего он хотел только одного — «выздороветь».

Ранее Королевский монетный двор Великобритании представил коллекцию монет в честь культовых британских исполнителей. Это группы Who и Queen, а также Дэвид Боуи, Элтон Джон и Джордж Майкл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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