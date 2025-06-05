Дробыш заступился за Михайлова, песни которого назвали примитивными
Чтобы написать хит, он должен быть простым, заявил НСН композитор Виктор Дробыш.
Песни певца Стаса Михайлова становятся популярными у его аудитории именно потому, что они не слишком сложные, рассказал НСН композитор Виктор Дробыш.
Народный артист России, композитор Максим Дунаевский заявил ранее, что считает творчество певца Стаса Михайлова примитивным. По его мнению, современной поп-музыке не хватает профессиональных композиторов и отсутствует конкуренция. Дунаевский сказал, что творчество Михайлова не является искусством. «Это ресторан, который выведен на уровень концертного зала или стадиона», — заявил композитор в шоу «Откройте, Давид».
Дробыш не согласился с таким утверждением.
«В защиту Стаса Михайлова скажу, что примитивное и хитовое – это иногда одно и то же. Иногда очень сложно написать простую песню – могу это сказать на своем примере. Вот у меня - сколько бы песен сложных я не писал, «Часики» - все равно самая популярная. А ее тоже можно назвать отчасти примитивной. Тогда можно и много песен «Битлз» подогнать под этот привитивизм. Поэтому я считаю, что он тут погорячился. Всем хочется, конечно, посложнее музыку. Но есть такая поговорка «кто четвертый аккорд возьмет, тот от него и погибнет». Так что иногда эта поговорка бывает правильная», - утверждает Дробыш.
В случае воссоединения экс-участниц группы t.A.T.u. Юлии Волковой и Елены Катиной, они будут востребованы и смогут исполнять старые хиты, заявила ранее в интервью НСН продюсер и телеведущая Елена Кипер, создавшая легендарные песни этой группы «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».
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