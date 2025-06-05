«В защиту Стаса Михайлова скажу, что примитивное и хитовое – это иногда одно и то же. Иногда очень сложно написать простую песню – могу это сказать на своем примере. Вот у меня - сколько бы песен сложных я не писал, «Часики» - все равно самая популярная. А ее тоже можно назвать отчасти примитивной. Тогда можно и много песен «Битлз» подогнать под этот привитивизм. Поэтому я считаю, что он тут погорячился. Всем хочется, конечно, посложнее музыку. Но есть такая поговорка «кто четвертый аккорд возьмет, тот от него и погибнет». Так что иногда эта поговорка бывает правильная», - утверждает Дробыш.

В случае воссоединения экс-участниц группы t.A.T.u. Юлии Волковой и Елены Катиной, они будут востребованы и смогут исполнять старые хиты, заявила ранее в интервью НСН продюсер и телеведущая Елена Кипер, создавшая легендарные песни этой группы «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».

