«До сих пор в седле!»: Лидер группы «Чайф» о заслугах для премии «Чартова Дюжина»

Музыкальная группа «Чайф», несмотря на солидный возраст коллектива, не сидит на месте, а активно гастролирует, выпускает новые песни и даже занимается благотворительностью. Об этом в беседе с НСН рассказал лидер группы Владимир Шахрин.

«НАШЕ Радио» объявило победителей XVIII ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина». Имена лучших артистов были озвучены 21 марта в специальном выпуске хит-парада радиостанции. В номинации «Легенда» победила группа «Чайф». Шахрин заявил, что победить в такой номинации было приятно.