«До сих пор в седле!»: Лидер группы «Чайф» о заслугах для премии «Чартова Дюжина»
Группа «Чайф» за свою активную творческую деятельность заслужила быть отмеченной, заявил НСН Владимир Шахрин.
Музыкальная группа «Чайф», несмотря на солидный возраст коллектива, не сидит на месте, а активно гастролирует, выпускает новые песни и даже занимается благотворительностью. Об этом в беседе с НСН рассказал лидер группы Владимир Шахрин.
«НАШЕ Радио» объявило победителей XVIII ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина». Имена лучших артистов были озвучены 21 марта в специальном выпуске хит-парада радиостанции. В номинации «Легенда» победила группа «Чайф». Шахрин заявил, что победить в такой номинации было приятно.
«Конечно, от слова легенда веет мифами, но, если честно, то приятно, потому что это профессиональная номинация, которую учреждает редакция радиостанции. Приятно, что нас выбрали. На самом деле группа заслужила как минимум быть отмеченными, потому мы по-прежнему, несмотря на 40 лет, достаточно активно гастролируем. Мы регулярно выпускаем новые альбомы. Вот сейчас у нас готов новый альбом, новые песни, мы делаем большие гастрольные туры, принимаем участие в благотворительных акциях и сборах. И вообще не сидим на бугорочке, свесив ноги и наслаждаясь былыми заслугами. Группа до сих пор в седле, поэтому принимаем номинацию с благодарностью», - отметил он.
Ранее Шахрин рассказал НСН, что обычно музыканты выступают через день, играя подряд не больше семи концертов в разных городах.
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