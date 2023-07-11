Диана Арбенина анонсировала стадионные концерты в Петербурге

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сообщила НСН, что осенью планирует дать несколько стадионных концертов в Санкт-Петербурге.

«Вслед за московским стадионом "Спартак" мы дадим несколько стадионных концертов в Петербурге. Петербург - это родина "Ночных снайперов", ведь именно в этот город я приехала 30 лет назад, поэтому концерты там будут совершенно незаурядными», - сказала Арбенина.

По ее словам, для питерских зрителей подготовят «особые решения».

«К этим концертам мы будем готовиться дополнительно, они будут отличаться атмосферой и особыми решениями, придуманными специально для наших питерских зрителей, которых, я уверена, будет не меньше, чем было на концерте в Москве», - подчеркнула собеседница НСН.

При этом лидер «Ночных снайперов» отметила, что конкретные даты выступлений пока еще согласовываются.

«Я заточена на людей!»: Культурный гид страны от Дианы Арбениной

Ранее Арбенина говорила «Культурному гиду НСН», что юбилейный концерт в Москве 8 июля будет «заточен на зрителей», а после него музыканты уйдут в отпуск.

Московский концерт «Ночных снайперов» был полон сюрпризов и спецэффектов. В частности, зрителям на стадионе раздали светящиеся браслеты, менявшие цвет в зависимости от песен. Трансляция концерта велась сразу на четырех экранах, а сама Арбенина выходила на сцену сквозь толпу фанатов. По оценке корреспондента НСН, на спартаковском стадионе собралось более 30 тысяч зрителей.

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ФОТО: Пресс-служба Дианы Арбениной | Автор фото - Марина Васюсина
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