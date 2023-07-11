Диана Арбенина анонсировала стадионные концерты в Петербурге

Ранее Арбенина говорила «Культурному гиду НСН», что юбилейный концерт в Москве 8 июля будет «заточен на зрителей», а после него музыканты уйдут в отпуск.

Московский концерт «Ночных снайперов» был полон сюрпризов и спецэффектов. В частности, зрителям на стадионе раздали светящиеся браслеты, менявшие цвет в зависимости от песен. Трансляция концерта велась сразу на четырех экранах, а сама Арбенина выходила на сцену сквозь толпу фанатов. По оценке корреспондента НСН, на спартаковском стадионе собралось более 30 тысяч зрителей.

