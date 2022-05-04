«ДДТ» отменила концерт в Кургане
4 мая 202214:38
Популярная российская рок-группы «ДДТ» отменила концерт в Кургане. Об этом говорится на официальном сайте тура музыкантов.
Отмечается, что он должен был состояться 11 мая.
При этом о причинах отмены концерта пока не сообщается.
Ранее СМИ сообщили, что лидер «ДДТ» Юрий Шевчук заявил, что группа отказалась выступать в Тюмени, где на концертной площадке нарисовали букву Z.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru