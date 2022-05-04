«ДДТ» отменила концерт в Кургане

Популярная российская рок-группы «ДДТ» отменила концерт в Кургане. Об этом говорится на официальном сайте тура музыкантов.

Отмечается, что он должен был состояться 11 мая.

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При этом о причинах отмены концерта пока не сообщается.

Ранее СМИ сообщили, что лидер «ДДТ» Юрий Шевчук заявил, что группа отказалась выступать в Тюмени, где на концертной площадке нарисовали букву Z.

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ТЕГИ:МузыкантыРок-музыкаКонцертКурганДДТ
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