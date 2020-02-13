Лучшим фильмом о музыке стала картина «Анатолий Крупнов. Он был»

Премию «Чартова дюжина 2020» в номинации «Фильм о музыке» стала картина Дарьи Иванковой «Анатолий Крупнов. Он был». Эта категория появилась впервые. В номинации в этом году были также представлены группа Би-2 с документальным фильмом об одном из самых успешных альбомов «Горизонт событий» и документальная картина режиссера Павла Селина «Юра музыкант», посвященная лидеру группы ДДТ.

Юбилейный XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио» проходит в четверг на новой площадке «ВТБ Арена».

