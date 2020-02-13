«Единственный в России честный хит-парад!» Фоменко о «Чартовой дюжине»

«Очень много связывает меня с «Чартовой дюжиной», я и вел премию, и выступал на ней, получал премию в номинации «Легенда». Мы однажды записали песню, ее автором был Андрей Заблудовский. Обычно писал я и Макс Леонидов, поэтому мы не делали никаких ставок на песню Андрея, со всей любовью это заявляю. Но в итоге она заняла какое-то одно из первых мест в чартах, и нам пришлось выходить ее играть на сцене. А сегодня я впервые на «Чартовой Дюжине» впервые в качестве гостя. Мне радостно, что не надо никуда переться на сцену, я отдыхаю. «Чартова дюжина» - это единственный в нашей стране честный хит-парад, работает много лет, это очень прикольно и здорово!» - порадовался артист.

В этот раз станут известны победители премии в 13 номинациях. Ранее сообщалось, что коллектив «Пневмослон» стал победителем в категории «Сайд-проект», а победителем 13-й национальной музыкальной премии «Чартова дюжина» в номинации «Взлом» стала кантри-рэп-дуэт «Заточка».

