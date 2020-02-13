«Единственный в России честный хит-парад!» Фоменко о «Чартовой дюжине»
Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко рассказал корреспонденту НСН о своем участии в премии на протяжении многих лет.
13 февраля на новой площадке «ВТБ Арена» проходит юбилейный XIII фестиваль «Чартова дюжина» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио».
Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко рассказал НСН, что в этот раз впервые за все время он находится в зале в качестве гостя. По его словам, в возможности отдохнуть и посмотреть на сцену со стороны трибун есть не меньшее удовольствие, чем выступать на премии.
«Очень много связывает меня с «Чартовой дюжиной», я и вел премию, и выступал на ней, получал премию в номинации «Легенда». Мы однажды записали песню, ее автором был Андрей Заблудовский. Обычно писал я и Макс Леонидов, поэтому мы не делали никаких ставок на песню Андрея, со всей любовью это заявляю. Но в итоге она заняла какое-то одно из первых мест в чартах, и нам пришлось выходить ее играть на сцене. А сегодня я впервые на «Чартовой Дюжине» впервые в качестве гостя. Мне радостно, что не надо никуда переться на сцену, я отдыхаю. «Чартова дюжина» - это единственный в нашей стране честный хит-парад, работает много лет, это очень прикольно и здорово!» - порадовался артист.
В этот раз станут известны победители премии в 13 номинациях. Ранее сообщалось, что коллектив «Пневмослон» стал победителем в категории «Сайд-проект», а победителем 13-й национальной музыкальной премии «Чартова дюжина» в номинации «Взлом» стала кантри-рэп-дуэт «Заточка».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Альбом «Посолонь» группы «Алиса» стал победителем «Чартовой дюжины 2020»
- «Чартова дюжина» присудила Александру Башлачеву премию «Легенда»
- Лучшим фильмом о музыке стала картина «Анатолий Крупнов. Он был»
- Группа Scorpions названа «Самой российской народной зарубежной группой»
- «Чартова дюжина» назвала лучший дуэт года