Константин Кинчев пообещал «зажечь» на «Чартовой Дюжине» в Москве

Одна из самых культовых отечественных рок-групп «Алиса» станет хедлайнером 13-го ежегодного музыкального фестиваля «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» и вручения национальной премии «НАШЕго Радио». Ожидаемое музыкальное событие этой зимы пройдет 13 февраля на современной столичной площадке «ВТБ АРЕНА ДИНАМО».

В преддверии «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ» лидер группы «Алиса» Константин Кинчев прокомментировал предстоящее выступление на сцене в Москве: «Будем стараться "зажечь". Для нас большая честь быть хедлайнерами "ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ - 2020" и знаковой премии "НАШЕго Радио". Всем "гАреть"!»

Как рассказал Кинчев, с появлением новых музыкантов группа каждый раз звучит по-иному: «Александр Пьянков, гитарист, в этом качестве недавно. 14 лет он работал гитарным техником в "Алисе" и знает всю программу, так что, можно сказать, Саня в материале. Я очень рад, что он с нами. И с приходом Павла Зелицкого "Алиса" обрела новое дыхание... Звук группы не поменялся, но звучание в целом стало четче. Сейчас «Алиса» звучит иначе чем 15 лет назад».

«Посолонь» - 21-й студийный альбом - в 2019 году музыканты реализовывали через онлайн платформу Planeta, и в очередной раз «Алиса» подтвердила статус рекордсмена в области российского краундфандинга. Обладателями альбома «Посолонь» на CD и виниле (15 композиций) стали только сделавшие взносы во время сбора поклонники. Презентация альбома «Посолонь» прогремела на крупных площадках двух столиц: 9 ноября в Санкт-Петербурге (ДС «Юбилейный») и 16 ноября в Москве (Adrenaline Stadium).

Сейчас лидер «Алисы» работает над сольным альбомом в камерном формате: «Тот альбом, который записываю, будет сольной работой. Песни немного не подходят под формат "Алисы". Это более камерная история, и, скорее всего, она будет с электронной подкладкой, где будет много приглашенных музыкантов. Почему сольный сейчас? Мы закончили работу над альбомом "Посолонь", вот решил заняться другим своим материалом, накопившемся за довольно длительный период».

Напомним, что определение лауреатов «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ» пройдет в новом формате: победителей в тринадцати номинациях будут выбирать слушатели «НАШЕго Радио» путем народного голосования, без участия экспертного совета. В каждой из номинаций в этом году будет представлено по 13 групп и артистов, но настоящая борьба развернется, когда в финал пройдут лишь тройки соискателей национальной музыкальной премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА». Победителями премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» в разные годы становились: «ДДТ», «Алиса», «Король и Шут», «Мумий Тролль», «Сплин», «Ленинград», «БИ-2» и многие другие.

