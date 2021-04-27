«Будет красота!» Хелависа пригласила всех на «Нашествие» в Серпухов
Лидер группы «Мельница» Хелависа в интервью НСН призналась, что очень рада новостям о возвращении культового рок-фестиваля.
В этом году фестиваль «Нашествие» пройдет в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа. О новых датах и месте проведения стало известно сегодня, 27 апреля.
Лидер группы «Мельница» Хелависа в интервью НСН пригласила всех на новое поле «Нашествия».
«Мы очень-очень рады, что, наконец, пришло подтверждение, что фестиваль «Нашествие» в этом году состоится. Все мы там будем, надеемся увидеть и вас. Фестиваль в этом году будет на новом месте. Новое – это всегда хорошо! Особенно хорошо, когда вместе со старыми друзьями и преданными поклонниками! Так что, последние выходные июля все встречаемся на новом поле «Нашествия» под Серпуховом. Берегите себя, не болейте! Будет рок-ролл, будет лето, будет красота!» - пообещала она.
В разные годы фестиваль «Нашествие» проводился на ипподроме в Раменском, в Рязанской и Тверской областях. Билеты на фестиваль и подробную информацию можно найти на официальном сайте «Главного приключения года».
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