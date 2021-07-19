«Подушки, поезд, детский сад». На «Нашем Радио» вспоминают Михаила Горшенева

19 июля 2013 года не стало Михаила (Горшка) Горшенева - одного из создателей группы «Король и Шут». Сегодня ровно 8 лет, как музыкальная индустрия живет без культового музыканта.

В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» программный директор «Нашего Радио» Анастасия Рогожникова, рассказала о своем знакомстве с коллективом.

«Это был 2001 год, осень, я работала на одной из екатеринбургских радиостанций. Моя подруга, которая делала их концерт, попросила меня помочь в организации: встретить группу, сопроводить их в гостиницу и так далее. Тогда многие мои друзья музыканты отговаривали меня: «Настя, про них такие слухи ходят, что они водку из горла хлещут на сцене. Они настоящие панки!» - с улыбкой вспоминает она.

Однако музыканты оказались не таким уж страшными, как слухи о них.

«Настал день приезда группы «Король и Шут» в Екатеринбург и что я вижу: из поезда вышли заспанные люди, очень смешные и у них на босых ногах были надеты резиновые тапки. На улице, тем временем, было минус 15 градусов», - продолжила программный директор.

Позже, уже примерно в 2007 году, будущий программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова снова встретилась с артистами по заданию редакции. С 2004 года по 2013 год она работала с группой «Король и Шут» в должности пресс-секретаря.