«Подушки, поезд, детский сад». На «Нашем Радио» вспоминают Михаила Горшенева
Программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова в интервью НСН рассказала о гастролях группы «Король и Шут».
19 июля 2013 года не стало Михаила (Горшка) Горшенева - одного из создателей группы «Король и Шут». Сегодня ровно 8 лет, как музыкальная индустрия живет без культового музыканта.
В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» программный директор «Нашего Радио» Анастасия Рогожникова, рассказала о своем знакомстве с коллективом.
«Это был 2001 год, осень, я работала на одной из екатеринбургских радиостанций. Моя подруга, которая делала их концерт, попросила меня помочь в организации: встретить группу, сопроводить их в гостиницу и так далее. Тогда многие мои друзья музыканты отговаривали меня: «Настя, про них такие слухи ходят, что они водку из горла хлещут на сцене. Они настоящие панки!» - с улыбкой вспоминает она.
Однако музыканты оказались не таким уж страшными, как слухи о них.
«Настал день приезда группы «Король и Шут» в Екатеринбург и что я вижу: из поезда вышли заспанные люди, очень смешные и у них на босых ногах были надеты резиновые тапки. На улице, тем временем, было минус 15 градусов», - продолжила программный директор.
Позже, уже примерно в 2007 году, будущий программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова снова встретилась с артистами по заданию редакции. С 2004 года по 2013 год она работала с группой «Король и Шут» в должности пресс-секретаря.
«Уже работая на «Нашем Радио», я получила журналистское задание - съездить с ними в гастрольный тур по Сибири и снять на камеру все, что там будет происходить. Воспоминаний много, а детям рассказать нечего. У меня было полное ощущение, что я находилась в детском саду, и была их воспитателем. Парни дрались подушками в поезде, кто-то набирал в рот воды и обрызгивал другого. При этом ко мне все относились, как к сестре, которую оберегали, ни одна подушка в меня не попала, ни разу ничем меня не облили. Это отношение было от всех участников группы, но от Мишки особенно», - заключила она.
Сегодня один из бывших участников легендарной группы «Король и Шут» Андрей Князев выпустил видео «В память о Горшке». Премьера состоялась на видеохостинге YouTube.
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