Rock 'n' roll forever! Музыканты поздравляют Диану Арбенину с юбилеем

Сегодня, 8 июля, свой юбилей отмечает Диана Арбенина. С самого утра артистку поздравляют коллеги – музыканты. Гарик Сукачёв заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и обратился к Диане не только как к лидеру Ночных снайперов, но и как к маме двух замечательных детей – Артёма и Марты. Подробности - только на НСН.

«Диана, я тебя поздравляю с Днем Рождения! Тем более, что это – юбилей. Я тебя люблю и обожаю (ты это, наверное, знаешь). Желаю тебе радовать твою публику концертами, песнями и дисками. И, кончено же, желаю, чтобы твои дети счастливыми, замечательными, чудесными людьми», - отметил Игорь Иванович.

Шура Би-2 поздравил Диану Сергеевну по-рокнролльному.

«Дорогая моя подруга, Диана Арбенина! Я, твой друг, Шура Би-2, поздравляю тебя с юбилеем и хочу пожелать оставаться такой же замечательной, прекрасной, прекрасным другом, писать обалденные песни, а еще, конечно же, пожелать здоровья! Будь счастлива, и, как ты понимаешь, rock 'n' roll forever!», - сказал артист.

К поздравлениям присоединился и Сергей Галанин.

«С большим удовольствием хочу поздравить с Днем Рождения Диану Арбенину и пожелать, чтобы у нее все и дальше складывалось также счастливо и в музыкальном и в человеческом плане. Здоровья, музыки, радости, любви. В общем, всего самого-самого доброго и теплого», - подчеркнул он.

Вы тоже можете поздравить Диану Арбенину с Днём Рождения – приходите сегодня в Crocus City Hall. Свой праздник артистка отметит вместе со слушателями, отыграв концерт с уникальной акустической программой. Ну а 19 июля Ночные снайперы откроют пятницу на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2019». Начало сета – в 18:00. И это абсолютно точно – так говорится в расписании на сайте nashestvie.ru. А ещё там (и только там!) можно купить билеты на фестиваль и узнать, что интересного ждёт вас на поле фестиваля. Кроме трёх сцен для вас работает Лекторий, который время от времени превращается в настоящий кинотеатр, Библиошатёр, ЗАГС, и огромное количество других интересных площадок.

