Animal ДжaZ: У Моргенштерна в «Альфа-Банке» ничего не получится

«Как правило, музыканты - люди достаточно образованные, даже разносторонне образованные, и казалось бы, это должно быть хорошей почвой для реализации в какой-то другой области, но почему-то так получается, может быть из-за того, что музыканты, с моей точки зрения – инфантилы. Музыкант – это инфантил прежде всего, ребенок, большой такой ребенок. А большому ребенку давать какое-либо ответственное дело, я бы, честно говоря, не рискнул», - отметил он.

Кроме того, музыкант высказал мнение, что от Моргенштерна и не ждут никаких результатов, поскольку назначение рэпера – обычный «хайп».

«Хайп словили и те, и другие. Я лично за этот движняк голосую, но совершенно скептически отношусь к его результатам. Как движняк, как сам факт – это круто! Делать премьер-министром музыканта я бы ни в коем случае бы не стал никогда», - добавил собеседник агентства.

19 марта группа Animal ДжaZ даст большой весенний концерт в московском Глав Club Green Concert.

