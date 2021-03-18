Animal ДжaZ: У Моргенштерна в «Альфа-Банке» ничего не получится
Лидер группы Animal ДжaZ Александр Красовицкий в интервью НСН рассказал, что мешает музыкантам стать хорошими бизнесменами.
Накануне «Альфа-банк» нанял на работу рэпера Моргенштерна. Он занял специально под него созданную должность директора по работе с молодежью с целью привлечения не менее 100 тысяч новых клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Лидер группы Animal ДжaZ Александр Красовицкий в интервью НСН рассказал, что не верит в успех артиста на новом поприще.
«Как правило, музыканты - люди достаточно образованные, даже разносторонне образованные, и казалось бы, это должно быть хорошей почвой для реализации в какой-то другой области, но почему-то так получается, может быть из-за того, что музыканты, с моей точки зрения – инфантилы. Музыкант – это инфантил прежде всего, ребенок, большой такой ребенок. А большому ребенку давать какое-либо ответственное дело, я бы, честно говоря, не рискнул», - отметил он.
Кроме того, музыкант высказал мнение, что от Моргенштерна и не ждут никаких результатов, поскольку назначение рэпера – обычный «хайп».
«Хайп словили и те, и другие. Я лично за этот движняк голосую, но совершенно скептически отношусь к его результатам. Как движняк, как сам факт – это круто! Делать премьер-министром музыканта я бы ни в коем случае бы не стал никогда», - добавил собеседник агентства.
19 марта группа Animal ДжaZ даст большой весенний концерт в московском Глав Club Green Concert.
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