Андрей Макаревич представил клип на сольную песню
14 апреля 202119:16
Андрей Макаревич показал анимационный клип на сольную песню «Одинокий прекрасный». Ранее рисунки, вошедшие в ролик, музыкант выкладывал у себя в соцсетях.
Ролик построен на постепенной отрисовке плачущего ангела, который затем воспаряет над Останкинской телебашней.
В тексте песни речь идет о том, что ангел не простил «ни царей, ни холопов, ни сидельцев, ни судей».
Ранее группа «Машина времени» выпустила клип по рисункам Андрея Макаревича на песню «Часы»
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14 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru