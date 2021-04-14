Андрей Макаревич представил клип на сольную песню

Андрей Макаревич показал анимационный клип на сольную песню «Одинокий прекрасный». Ранее рисунки, вошедшие в ролик, музыкант выкладывал у себя в соцсетях.

Ролик построен на постепенной отрисовке плачущего ангела, который затем воспаряет над Останкинской телебашней.

В тексте песни речь идет о том, что ангел не простил «ни царей, ни холопов, ни сидельцев, ни судей».

Ранее группа «Машина времени» выпустила клип по рисункам Андрея Макаревича на песню «Часы»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Андрей МакаревичМузыкаМузыкантыРок-музыка
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