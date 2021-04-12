«Машина времени» представила клип из рисунков Андрея Макаревича
Группа «Машина времени» выпустила клип на песню «Часы» со своего альбома «В метре» 2020 года. Премьера состоялась на видеохостинге YouTube, где видео уже набрало несколько десятков тысяч просмотров.
По словам лидера группы Андрея Макаревича, музыкантам хотелось создать «заводную рок-н-ролльную песню», так и получился трек «Часы». Как уточнил Макаревич, в тексте не стоит искать «хитрых ассоциаций».
«Хотя, если вам очень хочется, ищите», - добавил артист.
Режиссером ролика стала Екатерина Грунина, иллюстратором Злата Федоренко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 320 / сут.
Умерли
103 тыс.+277 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 656 / сут.
- Песков оценил публикацию NYT об избыточной смертности в России
- Песков переадресовал правительству вопрос о поездках в Турцию
- Иран продолжил обогащение урана на ядерном объекте в Натанзе
- Песков: Кремль не получал запросов о переговорах с Зеленским
- Мужчина задушил бешеную волчицу под Воронежем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru