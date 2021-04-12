«Машина времени» представила клип из рисунков Андрея Макаревича

Группа «Машина времени» выпустила клип на песню «Часы» со своего альбома «В метре» 2020 года. Премьера состоялась на видеохостинге YouTube, где видео уже набрало несколько десятков тысяч просмотров.

По словам лидера группы Андрея Макаревича, музыкантам хотелось создать «заводную рок-н-ролльную песню», так и получился трек «Часы». Как уточнил Макаревич, в тексте не стоит искать «хитрых ассоциаций».

«Хотя, если вам очень хочется, ищите», - добавил артист.