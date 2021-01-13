«Ленинграда» нет». Алиса Вокс сравнила юбилей группы с Днем Конституции

Сегодня группировке «Ленинград» исполняется 25 лет. Коллектив был создан 1996 году, однако официальным Днем Рождения группы принято считать 13 января 1997 года. Но и это не помешало бы музыкантам с размахом отметить свой «четвертак», если бы год назад лидер коллектива Сергей Шнуров не заявил о его распаде.

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс считает, что День Рождения группы – это праздник, которого нет.

«В России очень любят отмечать день того, чего нет. Например, День Конституции, 200-летие Пушкина, День защиты детей, День народного единства, Новый год по юлианскому календарю... Вот и День Рождения группы «Ленинград» теперь тоже встал в этот ряд. «Ленинграда» нет, а праздник есть. Могу поздравить Шнурова лишь с тем, что его детище теперь почти как Конституция. Поздравляю», - сказала певица в интервью НСН.

Шнуров в 2019 году снова объявил о распаде своего легендарного коллектива – впервые о прекращении деятельности группа «Ленинград» заявила еще в 2008 году. Правда, спустя какое-то время музыканты заявили, что соберутся снова, что бы сыграть на фестивале Coachella, который должен был пройти в апреле 2020 года в Калифорнии. Выступление не состоялось в связи с пандемией коронавируса.