«Ленинграда» нет». Алиса Вокс сравнила юбилей группы с Днем Конституции
Экс-участники «Ленинграда» в эфире НСН поздравили группу с Днем Рождения, а музыкальные критики предсказали скорое возвращение на сцену.
Сегодня группировке «Ленинград» исполняется 25 лет. Коллектив был создан 1996 году, однако официальным Днем Рождения группы принято считать 13 января 1997 года. Но и это не помешало бы музыкантам с размахом отметить свой «четвертак», если бы год назад лидер коллектива Сергей Шнуров не заявил о его распаде.
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс считает, что День Рождения группы – это праздник, которого нет.
«В России очень любят отмечать день того, чего нет. Например, День Конституции, 200-летие Пушкина, День защиты детей, День народного единства, Новый год по юлианскому календарю... Вот и День Рождения группы «Ленинград» теперь тоже встал в этот ряд. «Ленинграда» нет, а праздник есть. Могу поздравить Шнурова лишь с тем, что его детище теперь почти как Конституция. Поздравляю», - сказала певица в интервью НСН.
Шнуров в 2019 году снова объявил о распаде своего легендарного коллектива – впервые о прекращении деятельности группа «Ленинград» заявила еще в 2008 году. Правда, спустя какое-то время музыканты заявили, что соберутся снова, что бы сыграть на фестивале Coachella, который должен был пройти в апреле 2020 года в Калифорнии. Выступление не состоялось в связи с пандемией коронавируса.
Музыкальный критик Денис Ступников поделился с НСН предположением, что распад коллектива вовсе не означает, что «Ленинграда» больше нет.
«Шнуров «играет» в генерального продюсера RTVI, точно так же как он «играет» в члена партии «Роста» и в общественного деятеля. Я не знаю, как кому, но мне на него без слез смотреть не возможно в этой новой ипостаси, потому что он напоминает потерянного человека. Не зря в одном из недавних интервью стал вопрос о том, что у него изменился стиль одежды и при этом не в лучшую сторону. В ответ Шнур начал оправдываться, хотя обычно отвечает дерзко, но здесь он обиженно начал рассуждать о том, что ничего не изменилось: костюмы все еще очень дорогие. Можно предположить, что Шнуров стал даже больше тратить денег на одежду, но не смотрится она на нем, и наверно, именно потому, что в глазах потух былой «огонек», азарт, что не может не сказаться на внешнем виде, как бы он при этом хорошо не одевался», - сказал Ступников в интервью НСН.
По его мнению, творческий отпуск группы «Ленинград» продолжительным быть не может.
«Если уж совсем его затянет в этот «водоворот», то Шнуров кончится, как творец и сломается, как человек. Но как человек неглупый, я думаю, он найдет возможность вернуться на сцену через год-полтора, главное, чтобы к этому моменту пандемические ограничения с концертной индустрии были уже сняты», - резюмировал критик.
Сейчас Шнуров возглавляет телеканал RTVI, участвует в пресс-конференции Владимира Путина и задет вопросы президенту, а так же готовится стать отцом. В декабре стало известно, что его вторая жена Ольга Абрамова ждет ребенка.
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