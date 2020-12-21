Шнуров рассказал о стоимости своего выступления на корпоративах
Лидер рок-коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что во время пандемии спрос на корпоративы не снизился. Музыкант сообщил, что дает два частных выступления в месяц и как правило не работает в новогоднюю ночь.
Он уточнил, что новогодняя ночь в 2019 году была исключением, потому что организаторы предложили ему «какие-то огромные, существенные деньги», передает ТАСС.
Выступление Шнурова стоит 11,5 млн рублей, пишет «Газета.ру». По словам музыканта, цена не изменилась.
Ранее певец Валерий Меладзе напомнил о тяжелом положении артистов, в котором они оказались в период пандемии, сообщает РИА ФАН.
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