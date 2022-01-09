Александр Кутиков из «Машины времени» предложил новый гимн для Москвы

Кутиков признался, что песня «Широка страна моя родная» у него всегда ассоциировалась со столицей.

«С самого момента образования новой России я думал, что лучшего гимна для нее и по словам, и по музыке найти невозможно. Но, к сожалению, гимны выбирают политики, а не музыканты», — отметил музыкант.

Ранее селебрити и популярные блогеры записали музыкальный альбом из десяти треков, посвященных проекту Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

