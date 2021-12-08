Блогеры и селебрити записали альбом по случаю открытия 10 станций БКЛ
Музыкальный альбом из десяти треков, посвященных проекту Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, записали селебрити и популярные блогеры. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Во вторник, 7 декабря, в столице открылись для пассажиров одновременно десять станций БКЛ: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Движение по новому участку запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. На БКЛ остается достроить девять станций. По словам мэра, в 2023 году кольцо замкнется и начнет работать полностью.
«Большой кольцевой альбом» был записан по заказу правительства Москвы, он выложен в свободный доступ на популярных онлайн-платформах. Прослушать и скачать его можно бесплатно.
Одновременное открытие десяти станций стало самым масштабным по протяженности участка пуском в истории Московского метрополитена. В целом БКЛ считается одним из крупнейших в мире проектов в области метростроения. Длина кольца составит 70 км, на нем разместится 31 станция. После запуска БКЛ для большинства пассажиров время в пути сократится почти в два раза.
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