Блогеры и селебрити записали альбом по случаю открытия 10 станций БКЛ

Музыкальный альбом из десяти треков, посвященных проекту Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, записали селебрити и популярные блогеры. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Во вторник, 7 декабря, в столице открылись для пассажиров одновременно десять станций БКЛ: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Движение по новому участку запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. На БКЛ остается достроить девять станций. По словам мэра, в 2023 году кольцо замкнется и начнет работать полностью.