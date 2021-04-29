7Б поздравили «Нашествие» с новой страницей в истории

Лидер группы 7Б Иван Демьян в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" поздравил всех, кто ждал возвращения «Нашествия» с тем, что фестиваль в этом году состоится.

«Хочется поздравить вас всех с этим самым крутым и нереальным праздником с тем, что «Нашествие» состоится!» - сказал артист.

Говоря о новом месте проведения фестиваля, Демьян выразил уверенность в том, что организовано «Нашествие» будет на высшем уровне.

«В этом году фестиваль поменяет место проведения, но это круто! Такие эксперименты, которые судьба дает пережить «Нашествию», они всегда идут только на пользу! И где бы не проходил фестиваль, он всегда был шикарно организован. Вся планета любит «Нашествие» и каждый год на него стремятся попасть все больше людей. Я поздравляю фестиваль с его новой страницей в истории, желаю позитива и удачного решения всех вопросов», - добавил лидер группы 7Б.

Ранее лидер группы «Крематорий» Армен Григорян в интервью НСН сказал, что новая локация «Нашествия» будет удобнее для ряда артистов и зрителей фестиваля.

В этом году «Нашествие» состоится в Серпухове с 30 июля по 1 августа.

