В Москве построят пересадочный мост на станции «Текстильщики» БКЛ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о завершении монтажа металлоконструкций главного пролета пешеходного моста между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро.

По его словам, протяженность металлоконструкций составляет 140 метров. Мостовой переход пройдет над железной дорогой, улицей Люблинская и соединит вестибюли одноимённых станций БКЛ и фиолетовой ветки.

«Сегодня на базе станций Большого кольца создается единая масштабная инфраструктура, которая позволит эффективно интегрировать интенсивные пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта. Строящийся пешеходный мост – это полноценная пассажирская зона, обеспечивающая комфортную пересадку между станциями «Текстильщики» по кратчайшему маршруту», – уточнил Бочкарёв.

Сейчас строители опускают мостовое сооружение на постоянные опоры, сообщил генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» (дочерняя строительная компания холдинга «Мосинжпроект») Константин Маслаков.

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По его словам, после того, как мост будет установлен на постоянные опоры, начнутся работы по устройству кровли, остеклению, монтажу инженерных систем и железобетонной плиты пешеходной части. Планируется, что мост обеспечит удобную пересадку более 20 тысяч пассажиров в часы пик.

Станцию «Текстильщики» БКЛ открыли 1 марта 2023 года вместе с запуском Большого кольца.

Ранее Андрей Бочкарёв сообщил, что в районе Бирюлёво Западное появятся два здания центра обработки данных и один административный объект.


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Фото: mos.ru
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