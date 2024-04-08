В Москве построят пересадочный мост на станции «Текстильщики» БКЛ
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о завершении монтажа металлоконструкций главного пролета пешеходного моста между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро.
По его словам, протяженность металлоконструкций составляет 140 метров. Мостовой переход пройдет над железной дорогой, улицей Люблинская и соединит вестибюли одноимённых станций БКЛ и фиолетовой ветки.
«Сегодня на базе станций Большого кольца создается единая масштабная инфраструктура, которая позволит эффективно интегрировать интенсивные пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта. Строящийся пешеходный мост – это полноценная пассажирская зона, обеспечивающая комфортную пересадку между станциями «Текстильщики» по кратчайшему маршруту», – уточнил Бочкарёв.
Сейчас строители опускают мостовое сооружение на постоянные опоры, сообщил генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» (дочерняя строительная компания холдинга «Мосинжпроект») Константин Маслаков.
По его словам, после того, как мост будет установлен на постоянные опоры, начнутся работы по устройству кровли, остеклению, монтажу инженерных систем и железобетонной плиты пешеходной части. Планируется, что мост обеспечит удобную пересадку более 20 тысяч пассажиров в часы пик.
Станцию «Текстильщики» БКЛ открыли 1 марта 2023 года вместе с запуском Большого кольца.
Ранее Андрей Бочкарёв сообщил, что в районе Бирюлёво Западное появятся два здания центра обработки данных и один административный объект.
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