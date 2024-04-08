В Москве построят пересадочный мост на станции «Текстильщики» БКЛ

По его словам, после того, как мост будет установлен на постоянные опоры, начнутся работы по устройству кровли, остеклению, монтажу инженерных систем и железобетонной плиты пешеходной части. Планируется, что мост обеспечит удобную пересадку более 20 тысяч пассажиров в часы пик.

Станцию «Текстильщики» БКЛ открыли 1 марта 2023 года вместе с запуском Большого кольца.

Ранее Андрей Бочкарёв сообщил, что в районе Бирюлёво Западное появятся два здания центра обработки данных и один административный объект.





