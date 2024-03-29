Бочкарев: Подземные переходы у станции метро «Лианозово» готовы более чем на треть
Строительная готовность двух подземных пешеходных переходов, ведущих к городскому вокзалу Лианозово, оценивается в 35%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на прилегающей территории городского вокзала Лианозово, включающего одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии метро и МЦД, будет построено и реконструировано свыше 2,5 километров дорог, а также создана удобная инфраструктура для пешеходов. Бочкарев отметил, что подземные пешеходные переходы позволят пассажирам безопасно пересечь улицу Дубнинскую и Лианозовский проезд, а далее пройти к объектам вокзала.
По словам заммэра, помимо возведения переходов, проводится благоустройство территории, которая прилегает к объектам вокзала. Так, для удобства пешеходов выполнено устройство 280 метров тротуара со стороны Псковской улицы, на новое место перенесены три остановочных павильона наземного транспорта.
В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что в рамках работ по реконструкции улично-дорожной сети ведется переустройство инженерных коммуникаций, уже уложено свыше 900 метров трубопроводов. Он отметил, что будет реконструирован участок Псковской улицы и проектируемого проезда № 5265, а также расширена Дубнинская улица, вдоль которой будут построены два проезда, а вдоль Лианозовского проезда – односторонний боковой проезд. Кроме того, запланировано возведение проектируемого проезда № 4837.
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