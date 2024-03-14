В Москве пообещали построить и обновить более 3 тыс. км инженерных сетей
В 2024 году в Москве планируется построить и обновить больше 3 тысяч километров инженерных сетей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в прошлом году реконструировали и построили больше 2,1 тысячи километров инженерных сетей. Он напомнил, что в частности были завершены основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений. Также строители присоединили к электрическим сетям четыре станции строящейся Рублево-Архангельской линии метро и новые корпуса МГТУ имени Баумана. В ТиНАО построили газорегуляторный пункт «Десна».
В нынешнем году запланирована реконструкция очистных сооружений «Яковлево», «Привольный» и «Пучково», газопровода-дюкера «Кропоткинский», уточнил градоначальник. Помимо этого будет продолжено строительство газовых сетей в Новой Москве.
Ранее Собянин сообщил, что строительство 12 путепроводов планируется закончить в Москве в 2024 году. В частности три путепровода появится на пересечении первого и третьего маршрутов Московских центральных диаметров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru