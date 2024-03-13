Строительство 12 путепроводов планируется закончить в Москве в 2024 году
Три путепровода будут построены на пересечении первого и третьего маршрутов Московских центральных диаметров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, они соединят улицы Валаамская и Академика Королева. В результате у москвичей появится дополнительная транспортная связь между севером и северо-востоком города. Также увеличится пропускная способность улиц Академика Королева, Дубовая Роща, Милашенкова, Комдива Орлова.
Путепроводы строятся с учетом будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
Всего в текущем году будут закончены работы на 12 путепроводах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru