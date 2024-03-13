Строительство 12 путепроводов планируется закончить в Москве в 2024 году

Три путепровода будут построены на пересечении первого и третьего маршрутов Московских центральных диаметров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

По его словам, они соединят улицы Валаамская и Академика Королева. В результате у москвичей появится дополнительная транспортная связь между севером и северо-востоком города. Также увеличится пропускная способность улиц Академика Королева, Дубовая Роща, Милашенкова, Комдива Орлова.

Путепроводы строятся с учетом будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Всего в текущем году будут закончены работы на 12 путепроводах.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:ДорогиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры