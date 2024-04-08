Станция метро «Потапово» строится по принципиально новой технологии

По его словам, строительство станции завершится до конца 2024 года. В настоящее время продолжается монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания, большая часть которого будет сделана из стекла.

«Потапово» будет 27-й станцией красной ветки Московского метрополитена. В результате жители поселения Сосенского смогут добираться до подземки пешком и будут экономить в пути до 40 минут в день. С вводом ее в эксплуатацию улучшится транспортное обслуживание еще двух поселений ТиНАО — Воскресенского и Щербинки, а также района Южное Бутово.

Ранее градоначальник рассказал, что запуск в эксплуатацию Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена позволит улучшить транспортное обслуживание 800 тысяч человек.



