Станция метро «Потапово» строится по принципиально новой технологии
Станция метро «Потапово» Сокольнической линии в Москве возводится с применением новой технологии. Это будет первая отапливаемая наземная станция в столичном метро, сообщил в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, строительство станции завершится до конца 2024 года. В настоящее время продолжается монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания, большая часть которого будет сделана из стекла.
«Потапово» будет 27-й станцией красной ветки Московского метрополитена. В результате жители поселения Сосенского смогут добираться до подземки пешком и будут экономить в пути до 40 минут в день. С вводом ее в эксплуатацию улучшится транспортное обслуживание еще двух поселений ТиНАО — Воскресенского и Щербинки, а также района Южное Бутово.
Ранее градоначальник рассказал, что запуск в эксплуатацию Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена позволит улучшить транспортное обслуживание 800 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru