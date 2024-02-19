Собянин: В 2023 году в Москве отреставрировали 76 объектов культуры
За 2023 год в Москве обновили 76 объектов культуры, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Реставрацию, капитальный или текущий ремонт провели в Московском государственном театре эстрады, театре «Практика», Московском музыкально-педагогическом колледже, а также библиотеках и школах искусств.
«Театр эстрады спустя три месяца после реставрации посетили больше 75 тыс. зрителей. По их отзывам, в здании стало очень комфортно», – сообщил агентству мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, посетители отметили новые удобные кресла в зрительном зале и уклон пола в партере.
В театре «Практика» расширили площадь актерского фойе. Помимо прочего в здании отремонтировали старинную кирпичную кладку и разместили небольшой амфитеатр с двумя дополнительными гримерными местами и большими зеркалами. Дополнительно заменили и модернизировали инженерные системы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьера сериала «ГДР» установила рекорд России
- В России в 2023 году вырос срок владения автомобилем
- Таможенники в Сочи отправили конфискованные автомобили на нужды СВО
- «Было трепетно!»: Юлия Пересильд о дебюте на сцене МХТ
- Боррель предложит присвоить режиму санкций ЕС имя Алексея Навального
- СМИ: Незлобин после отъезда в США продолжает зарабатывать на московской квартире
- Мирные жители были ранены в Брянской области в результате обстрела ВСУ
- Дмитрий Медведев прибыл в Чечню
- Израильскую пловчиху освистали на церемонии награждения на ЧМ в Дохе
- Глава МИД Израиля объявил персоной нон-грата президента Бразилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru