Собянин: В 2023 году в Москве отреставрировали 76 объектов культуры

За 2023 год в Москве обновили 76 объектов культуры, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Реставрацию, капитальный или текущий ремонт провели в Московском государственном театре эстрады, театре «Практика», Московском музыкально-педагогическом колледже, а также библиотеках и школах искусств.

«Театр эстрады спустя три месяца после реставрации посетили больше 75 тыс. зрителей. По их отзывам, в здании стало очень комфортно», – сообщил агентству мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, посетители отметили новые удобные кресла в зрительном зале и уклон пола в партере.

В театре «Практика» расширили площадь актерского фойе. Помимо прочего в здании отремонтировали старинную кирпичную кладку и разместили небольшой амфитеатр с двумя дополнительными гримерными местами и большими зеркалами. Дополнительно заменили и модернизировали инженерные системы.

