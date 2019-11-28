Боярский заступился за Дзюбу

По словам артиста, Дзюбе нужно отдать должное, а критикам он посоветовал «проглотить язык» и посмотреть молча, как играет форвард сине-бело-голубых.

Ранее НСН сообщила, что петербургский клуб «Зенит» выиграл матч с французским "Лионом" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:0. Первый гол забил Дзюба.

