«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Петербургский клуб "Зенит" выиграл матч с французским "Лионом" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщается на официальном сайте "Зенита".

Счет встречи завершился со счетом 2:0 в пользу российской команды.

"Всё, 2:0! Мы победили! Браво, «Зенит»! С победой, сине-бело-голубые!" - говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что встреча с «Лионом» дала команде 3 очка и обеспечила петербуржцам второе место группы G.

Игра состоялась в Петербурге. Голы с=за игру забили Артей Дхзюба (42 минута) и Магомед Оздоев (84 минута).

