Журналист из США умер во время матча ЧМ Нидерланды — Аргентина
Журналист из США Грант Уол скончался в ходе четверть финала чемпионата мира 2022 года6 в котором играли команды Нидерландов и Аргентины.
Представитель СМИ ощутил недомогание и потерял сознание. Врачи скорой помощи, которые прибыли на стадион, в течение получаса пытались оказать помощь репортеру. Журналист умер в возрасте 49 лет.
Сведение о его смерти подтвердила Федерация футбола США в Twitter.
Отмечается, что за несколько дней до происшествия Уол приходил в медицинский центр в Дохе и жаловался на недомогания. Ему выписали лекарства для лечения бронхита, отмечает RT.
Ранее игрок клуба «Гармония» Константин Моруги умер во время матча любительской хоккейной лиги в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Нижнего Новгорода.
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