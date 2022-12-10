Журналист из США умер во время матча ЧМ Нидерланды — Аргентина

Журналист из США Грант Уол скончался в ходе четверть финала чемпионата мира 2022 года6 в котором играли команды Нидерландов и Аргентины.

Тагильская больница будет пожизненно выплачивать деньги матери погибшего хоккеиста

Представитель СМИ ощутил недомогание и потерял сознание. Врачи скорой помощи, которые прибыли на стадион, в течение получаса пытались оказать помощь репортеру. Журналист умер в возрасте 49 лет.

Сведение о его смерти подтвердила Федерация футбола США в Twitter.

Отмечается, что за несколько дней до происшествия Уол приходил в медицинский центр в Дохе и жаловался на недомогания. Ему выписали лекарства для лечения бронхита, отмечает RT.

Ранее игрок клуба «Гармония» Константин Моруги умер во время матча любительской хоккейной лиги в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Нижнего Новгорода.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортСмертьЖурналистыФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры