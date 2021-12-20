Тагильская больница будет пожизненно выплачивать деньги матери погибшего хоккеиста
Свердловский областной суд принял решение взыскать с больницы № 1 в Нижнем Тагиле 2 503 931 рубль в пользу матери хоккеиста Сергея Симонова, который погиб из-за ошибки врача, сообщает пресс-служба суда.
Трагедия произошла в 2016 году. Симонов был травмирован на тренировке и сначала обратился к врачу команды, а затем доставлен в больницу. После проведённой операции он и скончался. Экспертиза установила, что хирург Роман Уланов оказал неквалифицированную медицинскую помощь.
Медика в итоге признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы. Мать Симонова обратилась в суд с намерением получить от больницы денежную компенсацию.
В суде отметили, что материальная помощь от сына была единственным доходом женщины, поэтому, кроме компенсации в 2,5 млн рублей, обязали больницу, начиная с июля 2021 года, ежемесячно выплачивать женщине 59 131 рубль с последующей индексацией.
Ранее во время матча Открытого первенства Москвы потерял сознание 16-летний игрок столичного «Динамо» Валентин Родионов, сообщает RT. Врачи на протяжении шести дней боролись за жизнь юного хоккеиста, однако спасти его не смогли.
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